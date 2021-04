Policiais Militares do 8° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam duas armas de fogo e munições, na manhã desta terça-feira (20), no Município de Sena Madureira.

Uma ação integrada, da Policia Militar e da Polícia Civil, resultou na apreensão de duas armas de fogo, dez munições e dois rádios comunicadores. As ações ocorreram nos bairros 2º Distrito e Ana Vieira. Durante a ação, um homem foi preso e um menor apreendido.

Fonte – Assessoria de comunicação da PMAC