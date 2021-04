Policia Militar apreende duas armas de fogo com adolescente na capital

Guarnição do Tático do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu no final da tarde desta terça-feira, 20 de abril, um adolescente com armas de fogo, munições e drogas. O fato ocorreu no bairro Santa Inês, região do 2º distrito da capital.

Uma denúncia anônima levou os militares a realizarem uma averiguação em um endereço. No local, a equipe conseguiu abordar um adolescente de 17 anos e nas buscas foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, com cinco munições, e uma escopeta calibre 32, com 06 cartuchos de mesmo calibre.

Ainda durante as buscas, foram encontrados 16 tabletes de maconha, 14 pedras de crack, 46 trouxinhas de cocaína e uma de Skank. O adolescente foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao caso.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC