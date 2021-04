Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com apoio de investigadores da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Grupo de Enfrentamento a Crimes Contra Ordem Tributária (Gecot) prendeu em cumprimento de mandado de prisão preventiva na tarde desta quarta-feira, 21, F. F. S. de 32 anos de idade, investigado por vários crimes de homicidio.

A prisão ocorreu após investigação do núcleo de inteligência da DHPP, sendo o mesmo de alta periculosidade e foragido do sistema prisional.

O investigado é responsável pela autoria de, pelo menos, nove homicídios ocorrido nos últimos meses.

De acordo com trabalho investigativo da equipe da DHPP, o investigado cometeu sete homicídios na capital além de um homicídio em Senador Guiomard e outro em Sena Madureira.

Dentre as vítimas está Adalsenilson Ferreira da Silva, morto no dia 08 de agosto de 2020 por um grupo liderado pelo investigado que invadiu uma residência localizada no Ramal da Castanheira, região do Vila Acre e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda de acordo com a investigação, no momento em que o grupo realizava a ação criminosa seus integrantes trajavam farda da polícia.

O trabalho investigativo da Polícia Civil possibilitou identificar a localização do esconderijo do mesmo e efetuaram a captura do homicida.

O preso foi encaminhado à delegacia onde foi devidamente interrogado e será encaminhado ao presídio estadual onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Acre vai seguir com as investigações no sentido de identificar mais pessoas envolvidas com o homicida e que tenham, em tese, participação efetiva nos crimes de homicídio cometidos pelo acusado.