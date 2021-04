O IBGE publicou na quinta-feira´passada, 15 de abril, que em fevereiro de 2021, enquanto o volume de serviços no Brasil avançou 3,7% frente a janeiro, no Acre recuou 5,8% na série com ajuste sazonal, alcançando a segunda maior queda entre os estados da federação, sendo superado somente pelo Amapá (-8,3%).

Na série sem ajuste sazonal, no comparativo com fevereiro de 2020, o setor recuou 10%. No acumulado do ano (janeiro e fevereiro), a queda é de 0,8% e, no nos últimos 12 meses, de -8,1%.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim de Serviços de abril, que, segundo o grupo, brevemente será publicado no site https://www.forumdoacre.org.br/observatorio.