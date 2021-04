Veículo clonado no Mato Grosso é apreendido pela PRF no Acre

Na manhã desta terça-feira, 20/4, Policiais Rodoviários Federais apreenderam veículo e documento com sinais de adulteração na BR 364, em Rio Branco.

Em fiscalização em frente a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 115, da BR364, foi dado ordem de parada a um veículo Corolla com placa do Mato Grosso e iniciou-se fiscalização rotineira de trânsito, com a solicitação de documento de habilitação do condutor e o documento de licenciamento do veículo.

Durante as verificações iniciais, contatou-se haver indícios de alterações no CRLV do veículo, levando os policiais a suspeitarem de que poderia se tratar de veículo clonado. Diante da fundada suspeita, a equipe iniciou uma minuciosa verificação no veículo em busca de adulteração dos sinais característicos de identificação veicular. A suspeita foi confirmada.

O veículo foi identificado como um Corolla 2020, fruto de roubo com emprego de violência em Cuiabá/MT e que, para poder circular sem chamar atenção, ostentava placa igual a de outro veículo, de igual marca e modelo, sem nenhuma restrição, também de Mato Grosso.

O condutor informou que adquiriu o veículo em Rondônia e que desconhecia a situação.

Diante dos fatos apresentados, os policiais encaminharam o carro, o documento e o condutor para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana, para registro e os encaminhamentos cabíveis.

Foto: Equipe PRF

Núcleo de Comunicação Social