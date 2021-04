Operação “Tiradentes” prende seis por trafico, homicídio e organização criminosa em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) deflagrou nas primeiras horas desta segunda-feira, 20, a Operação “Tiradentes”, com a prisão de seis pessoas que estavam em débito com a justiça.

O trabalho investigativo da equipe do NECAP, por meio de levantamento de endereços relacionados aos procurados, possibilitou identificar o paradeiro dos acusados.

A ação policial contou com apoio do Departamento de Policia da Capital e do Interior (DPCI) que deu cumprimento as ordens judiciais logrando êxito na prisão de, J. P. N. 38 anos, E. C. da C. L. 19 anos, Y. De l. r. 29 anos, j. d. Des. 35 anos, , N. C. B. 22 anos, M. V. da S de 26 anos, que foram conduzidos ao presídio estadual.

Os presos, alguns com sentença condenatória, estão envolvidos em crimes de trafico de drogas, associação para o trafico, homicídio, roubo, furto, receptação e organização criminosa.

Ascom Policia Civil