Marcos pede parceria do governo com prefeituras para melhorar vias públicas

O deputado Marcos Cavalcante disse nesta terça-feira (20) parabenizou e deu-boas ao novo deputado André Vale, empossado hoje pela Mesa Diretora da Aleac.

Ele lembrou do início da carreira em Bujari, onde o governo do Estado lançou o programa Auxílio do Bem nesta segunda-feira (19).

Cavalcante indicou à Sesacre a instalação de uma sala de hemodiálise em Sena Madureira.

Ele também que o governo em parcerias com as prefeituras para melhoria das vias nas cidades, especialmente aquelas afetadas pelas alagações.