Gladson Cameli defende retomada da economia acreana em visita ao presidente da Acisa

Durante visita institucional ao presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura, o governador Gladson Cameli voltou a defender, nesta terça-feira, 20, a retomada da economia, sobretudo a geração de emprego e renda.

Na sede da entidade, em Rio Branco, Cameli reforçou que é preciso superar os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus e que o apoio da iniciativa privada será fundamental para o desenvolvimento do Acre. Gladson lembrou ainda dos audaciosos investimentos em obras de infraestrutura que serão executadas a partir deste ano.

“Muito em breve, daremos início à construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Essa obra será muito importante para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico e o Acre faz parte da rota. Nos próximo dias, estaremos licitando o viaduto da Avenida Ceará, aqui na capital, e temos R$ 94 milhões para os ramais”, relatou.

O governador aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido pela Acisa e reafirmou que sua administração estará sempre aberta ao diálogo com a classe empresarial. “Essa associação tem o meu profundo respeito, por tudo o que vem fazendo pelo nosso estado. Contem com o governo para que possamos, juntos, trabalhar em prol do progresso do Acre”, afirmou.

Já o presidente da Acisa destacou a condução transparente da gestão de Gladson Cameli no enfrentamento da pandemia de Covid-19. “O governo tem dialogado com a classe empresarial de maneira muito direta e isso tem sido muito importante. Esperamos superar logo esta fase para que a normalidade seja restabelecida”, pontuou Moura.

Participaram da reunião o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti; o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), Erick Venâncio.