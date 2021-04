Estrada do Calafate recebe serviços de manutenção da Emurb

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), segue com os serviços de manutenção da malha viária da capital. Dentre as vias beneficiadas com os serviços de recuperação do pavimento asfáltico está a Estrada do Calafate, que liga a vila de mesmo nome ao centro da cidade.

De acordo com o diretor-presidente da Emurb, engenheiro José Assis Benvindo, a Prefeitura não mede esforços para atender a determinação do prefeito Tião Bocalom, de manter as ruas e avenidas da cidade no melhor nível de qualidade possível mesmo neste período de inverno amazônico, evitando transtornos à população. “Estamos com várias equipes espalhadas, trabalhando de dia e de noite”, disse Assis.

Ainda de acordo com o engenheiro, na programação da empresa, vários bairros recebem as equipes da Prefeitura nesta segunda-feira, 19, com serviços de manutenção de ruas e avenidas, drenagem, remendo profundo e levantamento topográfico. “Com a proximidade do período de verão, a nossa expectativa é de ampliar muito os serviços em nossa cidade”, conclui Benvindo.

Bairros assistidos

Vila Betel, Vila Calafate, Ivete Vargas, Estação Experimental, Sobral, Bosque, Mocinha Magalhães, Portal da Amazônia, Pedro Rozeno, Conjunto Universitário, Doca Furtado, Raimundo Melo, Hélio Melo, Belo Jardim II, Tucumã Bahia e São Francisco.

Para saber se seu bairro será beneficiado é só acessar o site da Prefeitura de Rio Branco onde é publicado, diariamente, a programação de trabalho das equipes da Emurb.