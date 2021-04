Centro Especializado em Reabilitação já realizou 145 atendimentos pós Covid

Referência na recuperação de pacientes pós-Covid, desde que começou a oferecer o serviço, em outubro de 2020, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) já atendeu 145 pessoas, sendo que 77 já concluíram o tratamento e 68 continuam em atendimento. Para ter o acompanhamento realizado no CER, o paciente precisa ser encaminhado pelo médico à unidade.

A equipe da reabilitação pós-Covid é composta por fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo e enfermeiro. “Os pacientes chegam com sequelas pulmonares, dificuldades para respirar, cansaço e muita fraqueza muscular e então passam por toda a equipe multiprofissional”, explicou a gerente de Assistência do CER III, Patrícia Satrapa.

Da cadeira de rodas ao primeiro passo: “Há recuperações fantásticas. Temos pacientes que chegaram na cadeira de rodas, sem conseguir levantar o braço e saíram totalmente recuperados. Tem sido um trabalho muito bonito e exitoso”, destacou Patrícia.

Além das sequelas físicas, a Covid-19 também causa sofrimentos psicológicos, por isso o CER III oferece o acompanhamento com o psicólogo.

“Às vezes o tratamento demora cerca de quatro meses, período em que o paciente fica sendo acompanhado pelo psicólogo, porque às vezes, além de ter sequelas, também perdeu um parente”, explicou a gerente-geral do CER III, Ana Luiza Vasconcelos.

Além da recuperação pós-Covid, o CER III oferece a reabilitação auditiva (todas as idades), física e intelectual (0 a 16 anos), sendo que o paciente precisa apresentar encaminhamento médico. A unidade fica localizada atrás do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h.

Agência de Notícias do Acre