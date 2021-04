Casos despencam mas morte por Covid-19 segue alta no Acre nesta terça-feira (20)

A doctor treats a patient infected with the novel coronavirus COVID-19 at the Intensive Care Unit of the Hospital de Clinicas, in Porto Alegre, Brazil, on April 15, 2020. - With Brazilians increasingly ignoring health officials' warnings to stay home -- encouraged by their far-right president Jair Bolsonaro, who has condemned the "hysteria" over the virus -- predictions for how the pandemic will play out in the hardest-hit country in Latin America are getting dire. (Photo by Silvio AVILA / AFP)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 41 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 20/4, sendo 40 casos confirmados por exames de RT-PCR e 1 por teste rápido. O número de infectados saltou de 75.599 para 75.640 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 198.750 notificações de contaminação pela doença, sendo que 121.975 casos foram descartados e 1.135 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.910 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 287 pessoas seguem internadas.

A Sesacre informa, ainda, que aguarda para os próximos dias a chegada de novos kits de reagentes para que os exames sigam sendo realizados no Centro de Infectologia Charles Mérieux.

A taxa de ocupação de leitos nos hospitais de referência para tratamento da Covid-19 da rede pública do estado, assim como a lista de espera por UTI e enfermarias, consta no PDF de assistência, anexado a este boletim.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Mais 12 notificações de óbitos foram registradas nesta terça-feira, dia 20, sendo 4 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.445 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Brasileia, J. A. Q., de 83 anos, deu entrada no dia 12 de abril, no Hospital Raimundo Chaar, e faleceu no dia 15 de abril.

J. R. M. S., de 67 anos. Morador de Assis Brasil, deu entrada no dia 6 de abril, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no dia 19 do referido mês.

Morador de Rio Branco, V. P. M. C., de 82 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de abril, vindo a óbito no dia 19 de abril.

O quarto óbito entre os homens é de J. P. F., de 91 anos. Morador de Tarauacá, deu entrada no dia 17 de abril, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e faleceu nesta terça-feira, dia 20.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Mâncio Lima, E. I. S. A., de 20 anos, deu entrada no dia 23 de março, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e faleceu no dia 15 de abril.

L. F. N., de 70 anos. Moradora de Sena Madureira, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 3 de abril, vindo a óbito no dia 12 de abril.

Moradora de Senador Guiomard, E. A. O., de 64 anos, deu entrada no dia 10 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 16 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, M. S. S. P. D., de 69 anos, deu entrada no dia 6 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 17 de abril.

L. D. C., de 68 anos. Moradora de Santa Rosa do Purus, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 13 de abril, vindo a óbito no dia 19 do referido mês.

Moradora de Rio Branco, L. S. S., de 76 anos, deu entrada no dia 16 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta segunda-feira, dia 19.

S. M. G. L., de 32 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 3 de abril, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no dia 18 do referido mês.

O oitavo óbito entre as mulheres é de E. S. R., de 66 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 14 de abril, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), e faleceu no dia 18 de abril.