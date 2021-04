Calegário quer Educação explicando na Aleac atraso salarial das terceirizadas     

O deputado Fagner Calegário afirmou nesta terça-feira (20) que a Secretaria de Educação tem meios de pagar diretamente os trabalhadores das tercerizadas quando comprovados os problemas dessas empresas para não fazê-lo.

Calegário pediu uma reflexão: “se os servidores de carreira estivessem sem receber teria manifestação”, disse, pedindo aprovação da convocação da secretária de Educação para explicar o que está acontecendo.

“Não podemos fazer de conta que nada está acontecendo”, disse.

No ato de filiação do novo presidente do Podemos, Ney Amorim, o governador Gladson Cameli disse que é necessário potencializar os acertos e corrigir os erros. “Assim a gente pode pensar em melhorias efetivas”, disse.