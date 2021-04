Assistência Social de Porto Acre realiza atendimentos na Vila Caquetá

Na última quinta-feira (15), a Prefeitura de Porto Acre, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, realizou atendimentos domiciliares por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e Conselho Tutelar, visando a garantia de direitos e proteção a crianças e adolescentes em situação de risco na Vila Caquetá.

A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e da direção da UBS Daniel Gledson e Jucilanio Fraga.

Mesmo com a dificuldade logística, por conta dos locais de fácil acesso, o time do sistema de assistência social do município, não desiste, e com toda a dedicação a causa, concluiu o trabalho com êxito e garantiu o atendimento as pessoas e as famílias na Vila do Caquetá.