Veículos iluminam pista para avião com doente de Covid-19 decolar em Santa Rosa

Moradores do município de Santa Rosa do Purus, relataram sua insatisfação por conta da lentidão na reforma da única pista de pouso existente na cidade, que está sendo executada pelo governo do estado. De acordo com eles, além de enfrentar problemas com os buracos na referida pista, ainda tem que lhe dar com uma escuridão total, que dificulta vôos noturnos para casos de emergência.

Foi o que ocorreu na noite deste domingo (18) quando uma paciente com covid-19 precisou ser transferida para Rio Branco, e a decolagem da aeronave só foi possível graças à ajuda de moradores, que usaram carros e motos para iluminar o local.

O morador que preferiu não se identificar pede providências por parte do executivo estadual, no que tange à solução do problema, tendo em vista que por conta da pandemia de covid-19 é cada vez mais necessário utilizar a pista supracitada no período noturno.

“Queremos pedir ao governo do estado mais celeridade na reforma da nossa pista, principalmente no tocante à iluminação para que seja possível pousos e decolagens à qualquer hora da noite. Isso vai garantir mais agilidade durante as emergências como foi o caso de hoje, estamos no meio de uma pandemia de Coronavírus, e uma pista com iluminação adequada pode ser determinante para salvar a vida de um paciente que necessite ser transferido com urgência para a capital”, frisou o morador.

Fonte – Ricardo Amaral / Purus Acontece