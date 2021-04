Mulher é conduzida a delegacia após atear fogo na própia casa

Na manhã deste domingo, 18, o 3° Batalhão da capital foi acionado via 193 para uma ocorrência de incêndio em residência sem vítimas no bairro Boa União.

Na casa moram um casal e seus 3 filhos. Segundo a proprietária, ela mesma ateou fogo em sua propriedade. A Polícia Militar a conduziu à delegacia de flagrantes.

A guarnição de incêndio chegou prontamente no local, combatendo as chamas, realizando a análise da estrutura, possibilitando assim, a preservação do imóvel, dos bens e minimizando os prejuízos da família.