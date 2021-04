Laudo para portadores de comorbidades pode ser feito em 40 US de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria municipal de Saúde (Semsa), concedeu na manhã desta segunda-feira, 19, coletiva de imprensa para fazer esclarecimentos gerais sobre o processo de vacinação contra covid-19, ao grupo prioritário de usuários que apresentam comorbidades estabelecido no Plano de Operacionalização Nacional.

Tendo em vista o avanço do Plano de Vacinação contra o novo coronavírus, o próximo público previsto são os portadores de mais de uma doença (comorbidade), na faixa etária de 18 a 59 anos. Esta etapa será organizada por comorbidade e ordem decrescente de idade, com a perspectiva de mudança diária, conforme disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde.

“É importante ressaltar que o público-alvo desta fase de vacinação, será previamente identificado por cadastros rápidos realizados no sistema GMUS ou por meio de cadastros no e-SUS em Unidades que ainda não utilizam prontuário eletrônico, onde constam a condição de saúde que lhes garante direito à vacinação, a partir do agendamento”, explicou o secretário da Semsa, Frank Lima.

Ele disse ainda que o cadastro já pode ser feito nas 48 unidades básicas de saúde e nas 11 URAP´s de Rio Branco levando um documento de identidade (RG, CPF ou carteira do SUS) e o laudo ou relatório médico com cópia. “Para entrar e fazer o pré-cadastro, a pessoa deve se enquadrar em uma das doenças na relação considerada pelo Ministério da Saúde”, informou Frank.

O secretário enfatizou também que os imunizantes para esse público alvo ainda não chegaram. “O momento agora é para realizar o pré-cadastro e assim que chegarem as vacinas, a Semsa começa a imunizar”, concluiu Frank Lima.

Veja a lista de comobridades e tutorial para pré-cadastro