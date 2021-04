O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) é mais uma das instituições públicas do Acre que aderiu ao recebimento de pagamentos via Pix. A ferramenta eletrônica, anunciada pelo Banco Central em novembro de 2020, permite a liquidação de boletos em segundos e já vem sendo utilizada pelo governo do Estado desde o início de abril.

A partir de agora, pagamentos de débitos de veículos gerados pelo Detran poderão ser realizados em até sete segundos. A compensação dos boletos deve ocorrer de 20 em 20 minutos pelo próprio sistema financeiro do órgão.

Para efetivar o pagamento, basta apenas que o correntista abra o aplicativo de sua instituição bancária e faça a leitura do código de barras bidimensional (QR-code). Em poucos segundos esse QR-code é convertido e o pagamento é feito ao Detran.

“É mais uma facilidade para o cidadão que busca o órgão para renovar sua CNH ou transferir um veículo. O Pix é rápido e agiliza a efetivação dos serviços abertos em nossas unidades ou solicitados por meio da plataforma de Autoatendimento. O Detran acompanha as mudanças e alia tecnologia às atividades de trânsito”, disse Taynara Martins, presidente da autarquia.

O Acre é o primeiro estado do Brasil a utilizar o Pix como método digital para recebimento de pagamentos. A ferramenta é considerada o maior avanço até agora em termos de tecnologia bancária.