Desinteresse por vacina das pessoas acima de 60 anos preocupa Saúde de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando idosos a partir dos 60 anos de idade a procurarem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAP´s) para tomarem a primeira e a segunda doses do imunizante contra o novo coronavírus.

De acordo com o secretário de saúde, Frank Lima, a procura pela primeira dose está baixa. Na última sexta-feira, 16, chegaram a Rio Branco 4.700 doses de imunizante.

“A procura da vacina por esse público está muito baixa”, informou o Frank.

O secretário ressaltou que quem já tomou a primeira dose precisa retornar aos postos para tomar a segunda dose. “Não basta tomar a primeira dose. A pessoa só fica imunizada depois que tomar a segunda dose”, enfatizou Frank Lima.

As Unidades Básicas de Saúde, de Referência em Atenção Primária e o drive-thru, em frente ao 7º BEC, ficam abertos das 8h às 17h.