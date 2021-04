CPI: dados oficiais indicam dia 25 de março último caso de Covid em aldeias do Acre

Segundo dados oficiais compilados pela Comissão Pró-Índio, não foram confirmados novos casos de Covid-19 entre indígenas no Acre na última semana até 16 de março.

A CPI informa que o último caso oficial foi registrado no dia 26 de março, no entanto seus colaboradores seguem informando sobre novas infecções entre indígenas no Acre. Na TI Arara do Igarapé Humaitá há informações de dois casos de Covid-19 confirmados nessa semana.

De acordo com dados divulgados nesta semana pelo DSEI Alto Rio Juruá e DSEI Alto Rio Purus, 6751 indígenas no Acre foram vacinados com a 1ª dose e 4387 com a 2ª dose. A campanha de vacinação está em andamento nas Terras Indígenas no Acre.

Continuar monitorando os casos de Covid-19 nas Terras Indígenas e nos municípios e divulgando as informações são estratégias extremamente importantes para controlar a pandemia, que hoje alcança seu pior momento no país. Mesmo com a campanha de imunização em andamento, a testagem e a permanência de medidas de cuidado são necessárias para o combate à doença.