Concursos da Prefeitura de Rio Branco tem inscrição aberta até esta terça (20/4)

Assessoria PMRB

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), resolveu prorrogar, nesta sexta-feira, 16/4, devido um erro no link de acesso, a data das inscrições do processo seletivo para contratação de Agente de Endemias, Agente de Zoonose, Técnico em Enfermagem e Condutor de Ambulância para atuação na atenção primária de saúde do município de Rio Branco.

O processo seletivo simplificado oferece 10 (dez) vagas para agentes de endemias, 3 (três) vagas para agentes de vigilância em zoonoses, 1 (uma) vaga para condutor de ambulância e 15 (quinze) vagas para técnicos em enfermagem, sendo 13 (treze) com formação em ensino fundamental, 1 (um) em nível médio e 15 (quinze) com formação em nível técnico.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, até o dia 20 de abril.

O salário base para Agente de Endemias é de R$ 1.400,00 mais gratificação de R$ 250,00; para Agente de Vigilância em Zoonoses, R$ 1.400,00 mais gratificação de R$ 250,00; para Condutor de Ambulância R$ 1.162,80 mais gratificação de R$ 180,00 e Técnico de enfermagem R$ 1.261,77 com gratificação de R$ 1.320,00.

O presente processo visa à seleção e contratação de profissionais pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme discriminação, carga horária, quantidade de vagas e valores de remuneração mensal definidos.

Veja o edital: Edital Agentes

PARA MÉDICO

O processo seletivo simplificado oferece 5 vagas para médico clínico geral, 5 para pediatra, 2 vagas para ginecologista e 3 para médico especialista em saúde da família.

As inscrições são pelo no site da Prefeitura de Rio Branco.

O salário base para clínico geral é de R$ 1.865,16, com gratificação de R$ 5.300,00 e carga horária de 40h semanais. Para os demais cargos, a remuneração é R$ 2.424,71 de salário base, e R$ 4.500,00 de gratificação, com 20h semanais.

A contratação terá vigência de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, e podendo ser rescindido de pleno direito, antes desse prazo, mediante simples comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, devidamente fundamentado, a interesse da administração.

Veja o edital: Edital Médicos