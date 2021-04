Três deputados e um senador do Acre já contraíram a Covid-19

Até agora, quatro congressistas do Acre contraíram a Covid-19, segundo levantamento do Poder360: os deputados Alan Rick, Vanda Milani, Jesus Sérgio e o senador Sergio Petecão. No País, o Poder360 contabiliza 203 congressistas contando as duas Casas, Senado e Câmara dos Deputados.

Equivalem a 34,2% dos 594 integrantes de Câmara e Senado juntos. Na última quarta-feira (14) chegou a 4 o número de congressistas mortos. O deputado Schiavinato (PP-PR), 66 anos, morreu em decorrência de complicações da covid-19. Antes dele morreram os senadores Major Olímpio (PSL-SP), 58 anos, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), de 83 anos, e José Maranhão (MDB-PB), de 87.

Alan Rick adoeceu e em seguida viu a esposa, Michele, sofrer com o novo coronavírus.

