Polícia Civil prende suspeito de integrar organização criminosa envolvido em tráfico de drogas, roubo e homicídio em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI) prendeu T. G. S., 21 de anos, em operação de cumprimento de mandado judicial realizada na manhã deste sábado, 17, em Cruzeiro do Sul.

A intensa investigação policial do DPATRI possibilitou descobrir seu paradeiro e êxito no cumprimento do mandado de prisão. O trabalho investigativo também apontou que o preso é um dos mais atuantes em crimes de roubo, organização criminosa, trafico de drogas e homicídio.

O investigado agia para atender demandas de uma organização criminosa que determinava a ação de roubo majorado – com emprego de arma de fogo-, e tinha como objetivo financiar as ações criminosas de facão a qual pertence no município.

Além das vítimas terem reconhecido o acusado, ele é suspeito de ter participado de assalto a residência de uma família mantendo-a refém sob grave ameaça e subtraindo seus béns.

O preso foi encaminhado à Delegacia Geral de Policia Civil do município para prestar depoimento, procedimento praxe, e em seguida foi colocado à disposição da justiça.

De acordo com o delegado responsável pela prisão, a investigação policial continua no sentido de recuperar produtos roubados e identificar mais pessoas que sejam integrantes e que tenham participação direta no cometimento de crimes corelatos.

Ascom/Policia Civil