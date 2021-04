Haverá vacinação em Rio Branco neste domingo (18), garante prefeitura

Seguindo a uma orientação do prefeito Tião Bocalom, a Semsa deu continuidade neste fim de semana, em Rio Branco, ao processo de vacinação da primeira dose do imunizante em pessoas com 60 anos ou mais.

SÁBADO, 17, das 8h às 17h

Drive-thru – Av. Nações Unidas, antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC;

URAP Eduardo Asmar – Rua Júlio Camilo de Oliveira, 149 – Quinze;

URAP Claudia Vitorino – Rua Baguari, 40 – Taquari;

URAP Hidalgo de Lima – Rua Tião Natureza, 29 – Palheiral;

URAP Vila Ivonete – Av. Antônio da Rocha Viana, 2910 – Vila Ivonete;

URAP Roney Meireles – Rua Gavião – Conj. Adalberto Sena.

DOMINGO, 18, DAS 8h ÀS 12h

Drive-thru – Av. Nações Unidas, antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC;

URAP Claudia Vitorino – Rua Baguari, 40 – Taquari;

URAP Hidalgo de Lima – Rua Tião Natureza, 29 – Palheiral;

URAP Roney Meireles – Rua Gavião – Conj. Adalberto Sena.

Para a primeira dose da vacinação é importante apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle da idade e identidade da pessoa imunizada. Para a segunda dose, o RG e o cartão de vacinação.