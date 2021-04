Detran anuncia desinfecção de diversas unidades de Rio Branco

Dando prosseguimento às ações de prevenção à Covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa que na próxima semana irá realizar a desinfecção de dois de seus prédios em Rio Branco para garantir um atendimento mais seguro aos usuários e um ambiente de trabalho com menos riscos aos servidores.

Na segunda-feira, 19, a desinfecção será realizada no prédio do Detran Sede, a partir das 13h30, o que provoca a suspensão do atendimento no período da tarde. A unidade fica localizada na Avenida Ceará, 3.509, Jardim Nazle. Na quarta-feira, o atendimento volta ao normal.

Na terça-feira, 20, a desinfecção se dará, também no período da tarde no Detran Veículos que fica localizado na Avenida Nações Unidas, nº 2710, Estação Experimental. O atendimento presencial não será prejudicado na unidade pois funciona apenas no período da manhã.

Na quinta-feira, 22, é a vez do serviço ser executado, também a partir das 13h30, no Detran Parqueamento, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2.005, Vila Ivonete.

“Neste período tão complicado para todos nós, precisamos aliar a prestação dos nossos serviços com ações de prevenção à Covid-19. Com essa desinfecção, estamos fazendo nossa parte e reiteramos aos nossos usuários que só procurem atendimento presencial em último caso, já que dispomos de quase todos os serviços de forma online em nosso site”, afirma Fábio Ferreira, diretor de Operações do Detran/AC.