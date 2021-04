Safra atende solicitação de produtores rurais do ramal Barro Alto

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), continua com o trabalho de melhoramento de ramais, na zona rural da capital.

Uma equipe da Safra esteve nessa quarta-feira, 14, no ramal Barro Alto, que fica no Projeto de Assentamento Barro Alto, km 14, da rodovia AC-90, realizando um trabalho paliativo de acesso para dar condições aos produtores rurais de saírem do local.

Na região moram 200 famílias que no período do inverno amazônico, não têm condições de chegar na cidade por causa da lama.

“A prefeitura está no ramal trabalhando com maquinário e realizando a raspagem para dar condições a esses produtores de virem até a cidade”, disse a diretora de gestão da Safra, Thaís Figueiredo.

Segundo ela a comunidade está muito contente com o trabalhado realizado. “Os produtores estão muito gratos pelo serviço”, concluiu Thaís Figueiredo.