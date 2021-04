Chapa Petecão para governo e Jorge senador cada vez mais quente

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Plenário discute Medida Provisória N° 650, de 2014 que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal, alterando a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, e sobre a remuneração da Carreira de Perito Federal Agrário, alterando a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002; altera a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de 1987; e dá outras providências. Em discurso, senador Sergio Petecão (PSD-AC). Foto: Moreira Mariz/Agência Senado

A previsão é que a confirmação da elegibilidade do ex-presidente Lula para 2022, que se dá com a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal as negociações em torno do possível apoio de partidos mais ao centro à sua candidatura à Presidência da República devem acelarar daqui em diante.

Isso abre espaço para o PT do Acre negociar com o chamado ´centro democrático´ e lançar ou não candidatura própria. No Acre, pode abrir mão de disputar a sucessão de Gladson Cameli e apoiar o senador Sergio Petecão.

“Não cabe ter uma visão curta, temos que ter humildade e ter os pés no chão. É como uma travessia no deserto, a gente precisa se abastecer para chegar ao outro lado”, disse o ex-senador Jorge Viana, em entrevista à Folha de São Paulo. Na composiçao com Petecão, Viana seria candidato ao Senado.