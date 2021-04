Atenção viajantes: Dnit confirma fechamento da BR 364 a partir de hoje (16)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou nesta sexta-feira (16) o alerta aos usuários sobre a interrupção do tráfego da BR-364, no km 281, nas proximidades do município de Sena Madureira, das 18h da próxima segunda-feira (19) até provavelmente 8h de terça-feira (20).

A ação se dá em razão da remoção do aterro de pedras colocado, emergencialmente, na rodovia por conta da cheia histórica de fevereiro e que provocou o alagamento neste ponto da pista.

Como não há caminho alternativo, o Dnit optou por fazer o serviço no período noturno para que o impacto e os transtornos aos usuários sejam os menores possíveis.

As pedras removidas serão utilizadas na manutenção da própria BR-364/AC, no trecho Sena Madureira (km 274) à Feijó (km 491).