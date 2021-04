Registro Escolar passará a ser realizado no antigo prédio do Sebrae em Rio Branco

Com o expediente externo da Organização em Centros de Atendimento (OCA) suspenso, o atendimento da Divisão de Registro Escolar (Dire), antes Corines, foi transferido para o antigo prédio do Sebrae, situado na Rua Rio Grande do Sul, na região central de Rio Branco.

O atendimento terá início na segunda-feira, 19, e transcorrerá mediante agendamento prévio de um dia, por meio do telefone 3215-2464. Serão atendidas 60 pessoas diariamente e, caso o cidadão não compareça no dia e horário marcados, deverá fazer novo agendamento. O serviço de agendamento para o atendimento na próxima semana começa na sexta-feira, 16.

Mesmo com a suspensão dos serviços da OCA devido à pandemia, as atividades realizadas pelos servidores do Núcleo de Atendimento ao Público não pararam e foram realizados serviços como conferência, registro e autenticação de documentos escolares urgentes, como demandam os casos de determinação judicial ou de alunos com viagem iminente para outros estados ou para fora do país.

“Vamos atender somente 60 pessoas por dia, para que não haja aglomeração e possamos garantir os cuidados com os servidores que estão trabalhando e com o público também”, pontuou o chefe da Divisão de Registro Escolar, Onildo Muniz.

A Dire realiza diariamente os serviços de convalidação em documentação escolar estrangeira, registro de certificados de conclusão dos ensinos fundamental, médio e cursos profissionalizantes, além da validação de históricos dos ensinos fundamental e médio.