A Polícia Militar de Sena Madureira com apoio de policiais civis apreendeu dois adolescentes com entorpecentes. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro da Pista.

Os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia geral de Polícia Civil da cidade para serem tomadas todas as providências cabíveis ao caso.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC