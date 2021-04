Jessica Sales participa de entrega de obras realizadas com suas emendas

O município de Porto Walter que fica a 3 horas de barco da cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, recebeu da deputada federal, Jéssica Sales (MDB) na última terça-feira, 13, investimentos de R$ 4 milhões.

Entre as emendas parlamentar da deputada estão canoas e implementos agrícolas no valor de quase R$ 700 mil, um Estádio Municipal de R$ 1,5 milhão, uma Quadra Coberta e Construção de Calçadas, ambas localizadas no 2° distrito do município totalizando R$ 1 milhão. E por fim, uma escola na comunidade ribeirinha Besouro, no valor de R$ 800 mil.

As quatro solenidades para entregar os investimentos da deputada, contou com a presença do prefeito da cidade, César Andrade (MDB), senador Sérgio Petecão (PSD) que cumpriu agenda na região e do ex-prefeito Zezinho Barbary e vereadores.

Para a deputada só sabe as reais necessidade dos ribeirinhos quem realmente anda e visita às comunidades. “É uma grande satisfação e sensação de dever cumprido entregar todos esses investimentos. Para isso que fui eleita, para ajudar os nossos produtores rurais, esportistas, alunos e toda a população de Porto Walter”, destacou Jéssica.

O prefeito disse que a deputada chegou a Porto Walter novamente repetindo seu título de campeã de emenda parlamentar. “A Jéssica tem feito muito por nossa região, ajudou na gestão do ex-prefeito Zezinho Barbary e tenho certeza que vai continuar fazendo ainda mais por Porto Walter durante nossa gestão”, ressaltou.

Segundo o senador Petecão o carinho da população de Porto Walter pela deputada é visível. “Se eu já admirava a Jéssica, isso aumentou ainda mais, pelo trabalho concreto que ela faz a este povo”, disse o senador.

Já o ex-prefeito Barbary relatou que enquanto alguns deputados se negavam a mandar recursos para o município em sua gestão, Jéssica estava sempre surpreendendo. “A população aqui da região só tem muita gratidão pela Jéssica, pelo que ela já fez e vem fazendo pelo desenvolvimento do município”, relatou o ex-prefeito.