Gladson assina OS para reforma do prédio do Comando Geral da PM 

O governador Gladson Cameli assinou nesta quinta-feira (15) a ordem de serviço para reforma do Quartel de Comando Geral da Polícia Militar, em Rio Branco. A OS foi assinada durante ato de encerramento do curso de habilitação de oficiais administrativos da PM.

“Assinamos a ordem de serviço para a reforma do Quartel do Comando-Geral da PMAC. O prédio, inaugurado em 1929, encontra-se com problemas estruturais e precisa passar por essa reforma para oferecer mais condições de trabalho aos nossos servidores”, disse o governador.