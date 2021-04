Emurb atende solicitação de moradores do bairro Sapolândia

Na manhã dessa quarta-feira, 14, a equipe da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), deu início a obra de melhoramento da rua Edmundo Pinto no bairro Hélio Melo, mais conhecido como Sapolândia. A solicitação para o reparo chegou às mãos do prefeito Tião Bocalom que, imediatamente, solicitou uma equipe da Emurb no local.

Segundo o encarregado da obra Jamilton Tavares, o serviço que está sendo feito é uma troca de solo. “Por ser um solo saturado, muito borrachudo, causou atoleiros e estamos fazendo uma troca de solo e fazendo reposição com piçarras. É um serviço paliativo, porque ainda estamos no inverno e depois faremos um serviço melhor, ” explicou Tavares.

Segundo o diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, esse reparo não é definitivo. “Estamos fazendo um reparo para que, de imediaro, os moradores possa ter melhor trafegabilidade, mas na chegada do verão, quando estivermos sem chuva, o prefeito já nos solicitou que fizesse uma pavimentação definitiva no local “, disse Assis.

De acordo com a vice-presidente do bairro Luciana Barreto, não foi preciso fazer nenhum tipo de manifestação, apenas um vídeo pedindo que o prefeito olhasse a situação da rua. “Estamos muito gratos pelo que o prefeito está fazendo, pois, assim que os vídeos caíram nas redes sociais e que ele viu, já mandou uma equipe para entrar aqui dentro. Por eu ser a representante da comunidade eu quero dizer obrigada e que está de parabéns o trabalho que está sendo feito, ” disse Luciana.