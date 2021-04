Dois são detidos com drogas e dinheiro suspeito na Vila Betel, em Rio Branco

Na manhã desta quinta-feira, 15/4, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Coordenacao de Operações Especiais (Core), cumpriu três mandados de busca e apreensão na região do bairro Vila Betel e prendeu T. C. S. de anos e apreendeu o menor J. M. Q. F. de 16 anos.

A investigação realizada pela Denarc apontou indícios que no endereços havia comercialização de entorpecentes, elementos que foram representados ou to ao poder judiciário que expedio os mandados resultando na prisão e apreensão doa envolvidos.

Em posse dos investigados foi encontrado 200,6 gramas de cocaína – avaliado em aproximadamente R$ R$ 2.890,00, uma motocicleta modelo titan 160 avaliada emR$ 10.000,00, além de R$ 3.003,00 em dinheiro, celulares avaliados em R$ 1,2 mil e uma balança de precisão.

Todo o material apreendido será remetido à perícia técnica investigativa para coleta de elementos de prova.

O preso foi encaminhado à delegacia para procedimentos praxe e em seguida colocado a disposição da justiça. Já o menor apreendido foi encaminhado à Delegacia de Proteção a Crianca e ao Adolecente (Depca) para as medidas de internacao.