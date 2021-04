Covid-19 faz nove mortos e 131 infectados nesta quinta-feira (15) no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 131 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 15, sendo 129 casos confirmados por exames de RT-PCR e 2 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 74.533 para 74.664 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 195.800 notificações de contaminação pela doença, sendo que 120.086 casos foram descartados e 1.050 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.449 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 304 pessoas seguem internadas.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Diante da taxa de ocupação de leitos sobrecarregada no Sistema Único de Saúde, o Estado segue agora trabalhando, com apoio do governo federal, com a transferência de pacientes para outras localidades onde há disponibilidade de leitos para tratamento da Covid-19. A lista de espera por vagas de UTI e enfermaria consta no PDF de assistência, anexado a este boletim.

Mais 9 notificações de óbitos foram registradas nesta quinta-feira, dia 15, sendo 7 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.383 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Acrelândia, J. F. G. F., de 51 anos, deu entrada no dia 13 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 20 de março.

L. M. R., de 34 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de março, e veio a óbito no dia 20 de março.

Morador de Rio Branco, F. F. C., de 72 anos, deu entrada no dia 16 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 21 do referido mês.

J. O. A., de 65 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 21 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 23 de março.

Morador de Rio Branco, A. G. V., de 83 anos, deu entrada no dia 2 de março, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), vindo a falecer no dia 25 do referido mês.

F. B. C., de 58 anos. Morador de Sena Madureira, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 7 de abril, e faleceu no dia 14 de abril.

Morador de Acrelândia, J. F. A. C., de 54 anos, deu entrada no dia 1º de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a óbito nesta quinta-feira, dia 15.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Brasileia, L. T. S. S., de 48 anos, deu entrada no Hospital Raimundo Chaar, no dia 20 de março, vindo a óbito no dia 24 de março.

Moradora de Rio Branco, M. S. B., de 38 anos, deu entrada no dia 6 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 14 de abril.