Cemaden procura pesquisador que resida em algum Estado do Norte; salário chega a R$7 mil

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) – abriu inscrições para uma vaga de pesquisador(a) residente na Região Norte do Brasil, com experiência no tema de proteção e defesa civil. A vaga é para trabalhar no Projeto ELOS, coordenado por Victor Marchezini, pesquisador do Cemaden. O prazo de inscrição vai até o dia 19 de abril de 2021.

O bolsista trabalhará com dados qualitativos e quantitativos, voltados à análise das capacidades e necessidades dos órgãos municipais de proteção e defesa civil da Região Norte do País. O(A) candidato (a) selecionado(a) trabalhará de forma remota.

O candidato deve ter Mestrado e/ou Doutorado, em temas relacionados à proteção e defesa civil, gestão de risco de desastres, entre outros relacionados. Deve residir na Região Norte do País; ter conhecimento sobre os diferentes contextos da Região Norte do Brasil; experiência em pesquisas qualitativas e quantitativas; dedicação integral ao projeto de pesquisa; possibilidade de viagens (a depender da situação da pandemia); possuir Carteira Nacional de Habilitação (desejável); capacidade de trabalhar em equipe; não estar cursando, no momento, outra graduação ou pós-graduação; não ser servidor público; não ter vínculo empregatício; ter disponibilidade imediata.

O selecionado receberá Bolsa no valor entre R$ 4 mil a R$ 7 mil (dependendo da titulação e da experiência) por um período de 4 meses (até 31 de julho de 2021). Não é permitido acúmulo de Bolsas de pesquisa. O pagamento da Bolsa é por entrega de produto, não é por mês.