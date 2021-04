O Acre sofreu no final d de 187 famílias em áreas indígenas. “Porém, depois um grande apoio à vaquinha da VOAA, conseguimos arrece fevereiro deste ano com fortes chuvas que desabrigaram 120 mil pessoas em 10 cidades do estado, alémadar 100 colchões para as comunidades mais afetadas pelas enchentes”, diz o portal Razões `Para Acreditar.

Eles foram entregues em Tarauacá, nas periferias de Rio Branco, em Trapichao e em aldeias indígenas. Parte do material doado foi entregue pelo Dr. Rodrigo Damasceno, que viralizou ao atender em meio à enchente um bebê com pneumonia.

Além dos colchões, mais de mil kits com cestas básicas foram distribuídos pelo Acre. Estas ações só foram possíveis pela doação de mais de 1.853 transformadores, que somaram R$ 200.544,78.

Assim como os mantimentos, também foram entregues 1,4 toneladas de sementes para 18 aldeias indígenas recuperarem suas plantações. Esta compra foi feita em parceria com o Instituto Alok.

