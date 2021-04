PRF vê reforma do posto de Xapuri fundamental para melhorar segurança na BR 317

O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre participou, na manhã da última terça-feira (13), de uma reunião com o prefeito do município de Epitaciolância com o objetivo de buscar melhorias na segurança pública na região.

Estiveram presentes o Superintendente Regional, inspetor Getúlio, o Superintendente Regional Executivo, PRF Simonarde, e o prefeito do município, delegado Sérgio Torres.

Na reunião, destacou-se a reforma e ampliação da Unidade Operacional da PRF em Xapuri, que fica na rodovia que dá acesso aos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, como um dos pontos estratégicos para fiscalização na região pela Polícia Rodoviária Federal e que servirá também como ponto de apoio para outros órgãos da segurança pública na região.