Bestene destaca obras de infraestrutura e Auxílio do Bem como redutores da miséria no Acre     

O deputado José Bestene considera fundamental o questionamento feito pelo colega Edvaldo Magalhães acerca do número de famílias passíveis de atendimento pelo Auxílio do Bem. “É de grande valia esse projeto, neste momento de sofrimento das pessoas”, disse Bestene.

Há pequenos empresários que estão tomando dinheiro emprestado para conseguir manter a família. “A gente parabeniza o governo por proporcionar esse momento”, disse.

A expectativa é muito grande, segundo ele, em relação às obras de infraestrutura no Acre. “Confio nessas obras que o governo tem anunciado. Dia 29 teremos a presença do governo federal para inaugurar a ponte do Madeira”, lembrou o parlamentar.

Bestene destacou também a queda no número de pessoas à espera de leito de UTI no Acre. Em aparte, o deputado Jenilson Leite alertou para as UTIs que continuam lotadas.