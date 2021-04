PF e forças policiais apreendem 196 kg de oxidado em Cruzeiro do Sul

Nesta segunda-feira (12/4), no Município de Cruzeiro do Sul, as forças de segurança composta pela Polícia Militar (através da Rotam da Companhia de Operações Especiais do 6° Batalhão), Polícia Civil, Polícia Federal e Gefron, interceptaram uma caminhonete de cor branca, de Governador Valadares-MG.

No veículo, foram encontrados 196 quilos de oxidado de cocaína.

Durante a ação coordenada, também foram presas três pessoas e apreendidos os veículos utilizados no crime, bem como os entorpecentes.

A ocorrência foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para os demais atos legais.