O Fórum Ações Afirmativas: Comissões de heteroidentificação para o acesso aos cursos de graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac) acontece nesta terça-feira, 13 de abril. O evento ocorre durante todo o dia, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h (horário do Acre), com transmissão no canal Ufac TV no Youtube.

O objetivo do evento é compreender os desafios que a implementação das cotas étnico-raciais enfrenta como política de ação afirmativa, e discutir a implantação das bancas de heteroidentificação no ensino superior.

As conversas serão mediadas pelas professoras Ednacelí Damasceno (Pró-Reitora de Graduação da Ufac) e Flávia Rocha (Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Ufac) e contam com representantes de movimentos sociais, do MPF e estudiosos sobre ações afirmativas.

O procurador regional dos Direitos do Cidadão no Acre, Lucas Costa Almeida Dias, participa do evento para falar sobre os desafios jurídicos da heteroidentificação e a necessidade de mecanismos para a regulamentação da autodeclaração racial.

Outras falas serão dos professores Eldo Carlos Shanenawa (Representante do Movimento Indígena) e Lúcia Maria de Lima (Representante do Movimento Negro) que abordarão sobre os movimentos sociais negro e indígena e a importância das cotas étnico-raciais para o acesso aos cursos de graduação da Ufac.

O evento encerra com a discussão dos professores Adilson dos Santos (Universidade Federal de Ouro Preto), Adriana de Paula (Universidade Federal do Paraná) e Anne Ferreira (Universidade Federal do Pará) sobre os desafios e os avanços das políticas afirmativas na Universidade e o papel das comissões de heteroidentificação no ingresso ao ensino superior.

O fórum ocorre quase um ano após o MPF fazer uma recomendação às Instituições federais de ensino do estado, Ufac e Instituto Federal do Acre (Ifac), para que tomassem medidas para garantir os direitos dos candidatos às vagas destinadas às cotas raciais nos processos seletivos.