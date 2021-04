PT cria Grupo de Trabalho Eleitoral para 2022 com Jorge Viana na coordenação     

O presidente regional do PT, Cezário Braga, avaliou como “muito boa” a reunião da direção estadual do partido no Acre que decidiu pela instalação do Grupo de Trabalho Eleitoral, o GTE2022.

“Tenho certeza que juntos poderemos ajudar a construir alternativas para o nosso estado e principalmente para o povo que tem passado tantas dificuldades”, disse Braga.

O GTE2022 foi instituído no último sábado (9) e teve o consenso dos diretórios municipais do partido. O ex-senador Jorge Viana é o coordeador do grupo.

O PT acreano ainda não se posicionou sobre o pedido do presidenciável Luis Inácio Lula da Silva para abrir mão de candiatura majoritária visando a ampliação e fortalecimento das alianças nos Estados. Se a estratégia for adotada, Jorge Viana será candidato ao Senado e não ao governo.