Fabricantes de vacinas no Brasil dizem que não vão negociar com setor privado

Nenhuma das fabricantes de vacinas contra a Covid-19 aprovadas no Brasil pretende negociar a venda do produto para o setor privado. As farmacêuticas Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Fiocruz e o Intituto Butantan afirmaram, nesta quarta-feira (7), que priorizam o fornecimento de imunizantes para o SUS (Sistema Único de Saúde).

Na noite da última terça-feira passada (6), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base de um projeto de lei que permite que a iniciativa privada compre vacinas e comece a imunização de seus funcionários antes do fim dos grupos prioritários definidos pelo SUS.

A proposta, que prevê a aquisição até de vacinas que não tenham aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial.

