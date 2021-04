Sindicato repudia agressão a médica em Brasiléia e anuncia providências

NOTA DE REPÚDIO

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) repudia o ato cometido por uma família que invadiu área isolada, espaço destinado aos pacientes com coronavírus (Covid-19), para agredir e ameaçar uma médica do Hospital Regional Wildy Viana, de Brasiléia. Tal ação não será admitida pela entidade de classe, que oferecerá apoio à profissional, podendo judicializar todos os envolvidos, propondo medida protetiva e afastamento dos envolvidos da vítima.

O caso é gravíssimo e afeta uma profissional que coloca a própria vida em risco para salvar pacientes, enquanto sofre pressão psicológica de indivíduos que agem de forma, em tese, criminosa. Por existir fato recorrente, solicitaremos a presença ostensiva da Polícia Militar para que possa flagrar e prender as pessoas que incorrerem em desacato, ameaça, agressão e crime de infração de medida sanitária preventiva.

Os integrantes deste Sindicato prestam solidariedade à médica vítima de todos os fatos narrados acima, uma profissional que vem trabalhando em turnos dobrados para oferecer alento aos pacientes, deixando a própria família para salvar vidas, chegando a se contaminar com o coronavírus. Ela deveria ser tratada com respeito por toda a sociedade, neste momento tão sensível de pandemia.

É preciso afirmar que a médica não é responsável pela regulação de pacientes para outros municípios, sendo assim, foge da governabilidade da profissional a possibilidade de escolher quem será enviado para um hospital de referência, como o Into. É necessário ainda culpar o governo do Estado pela falta de vagas e pela falta de segurança nos hospitais.

O Sindmed-AC ainda se solidariza com todas as vítimas do coronavírus e com as famílias que sofrem com a morte de seus entes queridos, incluindo os quase 200 profissionais de saúde que faleceram por estarem nas unidades de saúde do Acre, acolhendo pacientes.

Infelizmente, todos passamos pela mesma dor da perda de amigos e parentes para a Covid-19, por isso esta entidade pede a todos que mantenham os cuidados necessários, como a utilização de máscara, o distanciamento social, a limpeza constante das mãos com água ou álcool em gel.

O Sindmed-AC ainda faz o apelo para que todos os acreanos possam ajudar os profissionais de saúde, principalmente no interior, onde trabalhadores precisam realizar plantões de 24 horas, 36 horas ou mais, sem poder voltar para a própria casa, sem poder descansar e sem ver seus próprios familiares.

A Diretoria do Sindmed-AC