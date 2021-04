PRF apreende grande quantidade de cigarro contrabandeado no Quinari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira (9), mais de 21 mil maços de cigarros contrabandeados, no município de Senador Guiomard. A carga estava distribuída em um veículo Gol e em um Montana, que foram abandonados pelos seus condutores após acompanhamento tático policial.

Os veículos foram avistados por volta das 20h30, no km 114 da BR-317 após a PRF receber uma denúncia anônima de que dois contrabandistas estariam saindo de Brasileia com o objetivo de chegar à capital Rio Branco. Além disso, uma mulher estaria fazendo o serviço de “batedor” em uma motocicleta.

Ambos os veículos desobedeceram a ordem de parada doa policiais. Um dos veículos foi abandonado e o condutor evadiu-se pela vegetação ao lado da rodovia, após ter o pneu furado durante manobra de fuga.

O condutor do outro ve

ículo também conseguiu fugir após furar o bloqueio policial em direção ao trevo de Senador Guiomard. Ele ainda tentou esconder o veículo em uma propriedade, junto com uma motocicleta. A condutora da motocicleta que acompanhava os veículos foi encontrada escondida dentro das dependências da propriedade.

No interior do Montana foram apreendidos 1.058 pacotes e no interior do Gol foram apreendidos 1050 pacotes, totalizando 21.080 maços de cigarros. Apesar dos policiais fazerem buscas, ambos condutores não foram localizados.

A carga apreendida e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal em Rio Branco, juntamente com a condutora da motocicleta e o dono da propriedade que abrigou os veículos, pois também foi alvo de denúncia.