Acre recebe 12º lote de vacinas contra Covid-19

O décimo segundo lote de vacinas contra Covid-19 chegou ao Acre nesta sexta-feira, 9, com 6.250 doses da Fiocruz/Astrazeneca e 5.000 do Instituto Butantan/Coronavac. Para a imunização de novas pessoas serão utilizadas 5 mil doses. As demais, que correspondem a 6.250 vacinas, serão utilizadas para segundas doses de etapas anteriores.

A vacinação contra a covid-19 foi iniciada em 19 de janeiro de 2021, com doses recebidas, até 8 de abril, que somam um quantitativo de 174.790 para vacinação com 1ª dose de 111.850 pessoas, e 2ª dose de 62.940 pessoas. Esta discrepância acontece por haver um intervalo maior – 90 dias – entre as doses da vacina da Fiocruz, permitindo ao Ministério da Saúde o envio em momento posterior.

Foram distribuídas pelo Estado, até 30 de março, 106.237 para 1ª dose e 45.163 doses para 2ª dose, considerando que das 10.798 doses da população indígena sob guarda do Estado, foi autorizado pelo Ministério da Saúde o empréstimo de 2.204 doses, as quais foram direcionadas às Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.