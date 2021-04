Tião Bocalom nomeia profissionais da saúde aprovados em processo simplificado

Na manhã desta quarta-feira, 7, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou uma solenidade para a nomeação dos concursados do processo simplificado da Semsa. O evento ocorreu no auditório do Palácio do Comércio com a presença do prefeito Tião Bocalom.

O objetivo do concurso público simplificado foi para a contratação de profissionais para atuar na atenção primária do município. O recrutamento dos servidores foi motivado com a finalidade de atender as demandas dos usuários, seja no modo presencial ou teleatendimento, afim de garantir a diminuição da propagação da covid-19, ampliando o acesso da população, aos atendimentos, acompanhamentos e monitoramento remoto ou domiciliar nos casos leves, sem fator de risco, garantindo a cordialidade no atendimento da saúde, no âmbito da atenção primaria do município de Rio Branco.

A nomeada Samara de Araújo Takahashi falou sobre o momento em que o mundo está passando com a pandemia. “Nós temos a vacina, temos todas as pessoas trabalhando em prol dessa causa, mas a gente realmente não sabe a potência que o vírus é. Acredito que todo mundo vai fazer aquele serviço de ‘formiguinha’, nós vamos trabalhar juntos em prol da melhoria da nossa saúde e eu tenho certeza que vamos nos dedicar ao máximo”, disse Takahashi.

Segundo o secretário da Semsa, Frank Lima, foram convocados 32 profissionais do processo simplificado de 2020 para fortalecer a rede de saúde do município e ofertar um melhor serviço para a comunidade. “Na realidade estamos com algumas equipes estratégicas de saúde da família que estavam faltando profissionais e por isso os convocamos. Há 10 dias chegaram 15 médicos pelo Ministério da Saúde e agora estamos chamando os enfermeiros, os psicólogos, os educadores sociais, para que a gente possa incorporar nas nossas equipes e melhorar a nossa qualidade no atendimento”, afirmou o secretário.

O prefeito Tião Bocalom disse que o sentimento no momento é de cumprir aquilo que foi proposto. “Nós dissemos que iriamos melhorar a saúde. E para melhorar, a gente precisa aumentar o número de colaboradores. Então hoje, essa contratação desses colaboradores já vai ajudar. Vieram a poucos dias 15 médicos, vão entrar mais 15 e depois mais 10. Então a gente precisa continuar aumentando o número de profissionais para ajudar a cuidar de gente, cuidar da saúde das pessoas. Quero agradecer a todos os profissionais que estão se dedicando, colocando sua vida em risco para cuidar da vida das outras pessoas”, disse o prefeito.