Saúde: havia dois anos unidade que usa radiologia não tinha aparelho para medir exposição à radiação       

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) recebeu nesta quinta-feira (8) novos equipamentos para suas atividades. Um pequeno aparelho chamou a atenção, o dosímetro, que não chegava à unidade há cerca de dois anos. Ele fica junto ao corpo do servidor e mede sua exposição à radiação.

“É importante para a saúde do profissional, pois mensalmente é analisada e informada a quantidade de radiação à qual o técnico foi exposto”, explicou a técnica de radiologia do Cecon, Alcilene Santos.

Os dosímetros, por enquanto, serão entregues apenas às unidades da capital. Esse aparelho faz parte do aporte de materiais às unidades que atuam com radiologia.

“Estou no Cecon há dez anos, e tínhamos dificuldade em relação a esse material, que vai ajudar em 70% no que a gente precisa”, destacou o gerente administrativo do Cecon, Mário Penteado. Além disso, os equipamentos são de suma importância para a retirada dos alvarás de funcionamento. (Agência de Notícias do Acre)