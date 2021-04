PT fará pesquisa para viabilizar candidatura ao governo

O ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Jorge Viana, do PT, vai disputar a eleição para governador ou senador. A opção será decidida através de uma série de pesquisas que o PT fará a partir do 2º semestre em todo o estado.

A proposta é construir um amplo arco de aliança com partidos de centro-esquerda em torno de uma candidatura majoritária tendo Jorge Viana como catalisador de votos.

Segundo revelou uma fonte do diretório petista, partidos como MDB e PSD, que estão fora da base governista, serão convidados a participar do novo projeto político para o Acre.

“O PT pretende buscar parceiros em uma relação mais equilibrada diferente do que foi na extinta FPA, onde o partido era majoritário no governo”, explicou a fonte.

Além da vaga ao Senado, o PT pretende com aliados conquistar cinco das oito vagas de deputado federal e uma bancada de dez a doze deputados estaduais. O discurso já está pronto: O de que a mudança prometida pelos adversários em 2018 não aconteceu.

A vontade de disputar o governo esbarra na boa avaliação e no favoritismo do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), candidato à reeleição. Portanto, nesse caso, o PT concentra forças na disputa pelo Senado onde as chances seriam maiores.

“Até mesmo o sol penetra nas latrinas, mas não é contaminado por elas”. (Diógenes)

. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, responsável pelo julgamento do mensalão do PT, declarou apoio a Lula.

. Só lembrando:

. A Polícia Civil é a polícia judiciária do estado do Acre e não do governo Gladson Cameli, assim como Exército, Marinha e Aeronáutica são do estado brasileiro e não do governo Bolsonaro

. Tem jabuti na forquilha!

. As viaturas da PF estão repousando abastecidas!

. De acordo com o presidente JB, só existe pandemia por culpa da imprensa; porque ele não paga a Globo.

. Disse que pagando a Globo e a imprensa a pandemia se acaba; e lá se vão 340 mil mortos e tudo é culpa da Globo.

. Deus: Adão! Adão! Onde estás?!

. Adão: Foi a Eva, Senhor! A mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto do meio do jardim;

. Eva: Foi a serpente, Senhor!

. A serpente: (que andava que nem gente, depois passou a rastejar): Foi Lúcifer, Senhor!

. De lá para cá ninguém quer assumir a culpa de nada!

. O Brasil está mal administrado, malcuidado, mal zelado (e mazelado), o povo tá órfão, mas continua adorando seus ídolos de esquerda e de direita.

. Uma cegueira completa!

. Faça como os cínicos: suspenda o juízo!

. E vai viver de quê?

. Como um cão!

. Aliás, ultimamente os cães são bem mais cuidadosos do que gente, o ser humano é assim; teríamos que cuidar bem de todos.

. Segundo a polícia do RJ, o vereador Dr. Jairinho matou o menino Henry Borel de apenas 5 anos a socos e chutes.

. Dia seguinte ao assassinato do filho Henry, a mãe foi ao salão de beleza toda faceira dá um trato no visual.

. Laudo cadavérico:

. Lesões na cabeça, perfurações no pulmão, fratura do fígado e vários outros hematomas.