Cruzeiro do Sul dá início à vacinação dos profissionais de segurança pública

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início na manhã desta quarta-feira, 07, a vacinação dos profissionais de segurança pública do município. A ação ocorre na quadra do quartel da Polícia Militar.

Segundo o secretário Dr. Agnaldo Lima, o município recebeu na terça-feira, 06, cem (100) doses destinadas à imunização dos profissionais de segurança já pré-determinados pelo Governo do Estado. “A lista com o nome dos profissionais já foi encaminhada pelo Governo do Estado juntamente com as vacinas”, explicou o secretário.

Estão incluídos nas forças de segurança, os policiais penais, policiais civis, policiais militares, corpo de bombeiros e agentes estaduais de trânsito. Está prevista para a próxima semana a chegada de mais 96 doses destinadas ainda aos agentes de segurança.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância da vacinação da classe da segurança pública, que tem atuado diariamente nas ruas, durante a pandemia.

“São profissões essenciais, e fico muito feliz que a vacina está chegando a essas pessoas que prestam um papel fundamental para segurança pública da nossa cidade. Os critérios de vacinação estão sendo definidos pelo Programa Nacional de Imunização, e tão logo tenho a grande esperança que chegará para toda população”, enfatizou o gestor.