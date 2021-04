Campanha da OAB beneficia famílias afetadas pela alagação em Rio Branco

Com ampla participação popular desde o lançamento feito pela Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) em março, a campanha “Flamenguista Solidário”, desenvolvida em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e o Clube de Regatas do Flamengo, beneficiará centenas de famílias rio-branquenses atingidas pelas cheias dos igarapés e do Rio Acre com produtos não perecíveis. A ação sorteou uma blusa autografa pelo elenco principal do time para os torcedores.

Presidente da CAA/AC, Thiago Poersch explica que todo o valor arrecadado com a venda das rifas será repassado à Comissão de Ação Social (CAS) da OAB/AC, que será responsável por fazer a compra dos produtos e a distribuição para as famílias que serão contempladas. De acordo com ele, a adesão à campanha foi tão grande que pessoas de outros estados adquiriram os bilhetes, comercializados por apenas R$10 a unidade. A parceria com o clube foi essencial na viabilização.

“Estamos muito felizes por ver que essa ideia pegou, deu certo e se espalhou. Ter muita gente procurando o uniforme e participando ativamente mostra como o nosso povo é solidário. Com certeza muitas pessoas que precisam serão auxiliadas, muitas delas perderam móveis, eletrônicos, roupas e outras coisas importantes. Então, o mínimo que podemos fazer é ajudá-las a terem pelo menos o básico para sobreviver enquanto elas reconstroem suas vidas. Fico muito feliz”, fala Poersch.

Mauricio de Mattos, vice-presidente das Embaixadas e Consulado do Clube de Regatas do Flamengo, avalia a iniciativa da Caixa de Assistência como um gesto de amor ao próximo. Para ele, atitudes assim são essenciais para construir uma sociedade mais igualitária e demonstram que as instituições estão preocupadas com o bem-estar de toda a população, principalmente a vulnerável. O executivo se diz honrado em participar ativamente na construção da parceria que resultou no sorteio.

“A campanha é importante porque envolve responsabilidade social, uma ação positiva. Foi muito bom essa parceria construída entre o Flamengo e as instituições, nós temos uma Presidência de Responsabilidade Social que sempre desenvolve iniciativas para ajudar. Com a sensibilização dos torcedores, conseguimos fazer esse grande movimento solidário. Se cada um fizer sua parte, o mundo se transforma. O Flamengo, a CAA/AC e a OAB Acre estão cumprindo seu papel”, finaliza Mattos.